Cremonese-Livorno, i convocati di Baroni: quattro le assenze

Gara casalinga quella che domani attende la Cremonese, impegnata contro il Livorno.

Match valido per la 14^ giornata del torneo, che vedrà diverse assenze per mister Baroni, concentrate maggiormente a centrocampo: out, infatti, Castagnetti, Deli e Kingsley, mentre in attacco ancora forfait di Piccolo.

Di seguito l'elenco completo dei convocati:

Portieri: Agazzi, Ravaglia, Volpe

Difensori: Bianchetti, Caracciolo, Claiton, Migliore, Mogos, Ravanelli, Renzetti, Terranova, Zortea

Centrocampisti: Arini, Boultam, Cella, Girelli, Gustafson, Valzania

Attaccanti: Ceravolo, Ciofani, Palombi, Soddimo.