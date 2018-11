Cremonese-Livorno, le formazioni ufficiali: 3-5-2 per Breda

Due allenatori nuovi, con tanta voglia di far bene. Cremonese e Livorno si sfidano in un match molto importante, valido per la dodicesima giornata di Serie B. Ecco le scelte di Rastelli e Breda.

Cremonese (4-3-2-1): Ravaglia; Mogos, Claiton, Terranova, Migliore; Emmers, Greco, Croce; Castrovilli, Perrulli; Brighenti.

Livorno (3-5-2): Zima; Di Gennaro, Bodgan, Gasbarro; Maicon, Agazzi, Bruno, Rocca, Fazzi; Diamanti, Murilo.