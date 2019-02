© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Cremonese mette un mattone importante nel proprio percorso di crescita e scrive una pagina di storia della nostra Serie B. Il club lombardo infatti ha infatti praticamente fatto proprio lo stadio Giovanni Zini. Nella giornata di ieri il comune di Cremona ha ufficializzato l’assegnazione del diritto di superficie dello stadio ai grigiorossi per 99 anni. La Cremonese potrà così riammodernare l’impianto secondo i propri progetti dopo la realizzazione dei nuovi distinti e della copertura della Curva Sud con investimenti per circa 8 milioni di euro per far dello Zini uno stadio moderno e accogliente sul modello inglese. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.