© foto di Federico Gaetano

Il futuro di Samuele Longo sarà a Cremona e alla Cremonese. Un affare definito in ogni dettaglio e che deve essere solo ufficializzato dalle parti in causa. Secondo quanto raccolto da FCinternews.it l’attaccante classe ‘92 arriverà in grigiorosso in prestito fino a giugno con diritto di riscatto e controriscatto da parte dei nerazzurri a cui Longo è legato da un contratto fino al 2020.