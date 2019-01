© foto di Federico Gaetano

Presentazione ufficiale in casa Cremonese per Samuele Longo, arrivato in prestito dall’Inter fino a giugno. Ad accogliere l’attaccante grigiorosso è il direttore generale Paolo Armenia. “A 27 anni è arrivato il momento di dimostrare il mio valore qui in Italia, cominciando dalla Serie B, un campionato dove non ho ancora giocato. Sono motivatissimo a far bene e credo che le condizioni ci siano tutte, a cominciare da questo Centro Sportivo. Le mie caratteristiche? Mi adatto a qualsiasi sistema: posso esaltare le mie doti in area ma sono anche un giocatore di movimento. La mia arma migliore? Non sta a me giudicarmi, però mi considero un attaccante completo. Caratterialmente, invece, non do mai nulla per perso: sono qui per crescere e aiutare la squadra. L'esperienza in Spagna? Il calcio spagnolo non è certo inferiore al nostro. La differenza vera sta nella cultura calcistica: le squadre giocano molto più la palla fin dal reparto arretrato. Il campionato italiano è molto più tattico e fisico. Ma come la B italiana, anche quella spagnola è molto equilibrata”, le sue parole.