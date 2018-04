Cremonese, Mandorlini: “Ribadisco il concetto, conta solo il risultato”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esordio per Andrea Mandorlini, domani, sulla panchina della Cremonese. Il primo ostacolo sarà la trasferta di La Spezia, mentre l'allenatore ex Hellas ha così parlato oggi in conferenza: “Ho guardato i ragazzi negli occhi, il bene comune è la squadra e l'obiettivo è tornare a fare punti il prima possibile. Dobbiamo fare risultato, ma abbiamo ancora assenti importanti e qualcosa cambieremo. Abbiamo provato diverse situazioni tattiche. Qualche idea nuova sarebbe bello vederla realizzata già domani. Non mi permetto di dare giudizi, manca un mese alla fine e ribadisco il concetto: l'unica cosa che conta è il risultato. Voglio che tutti diano il massimo, andando anche oltre i propri limiti. Voglio che in campo ci sia equilibrio, ho dei principi tattici. Importante da parte dei ragazzi è la loro disponibilità, atteggiamento e sacrificio”, le parole di Mandorlini.