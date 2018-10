Cremonese, Mandorlini: "Alla prima difficoltà siamo crollati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata in casa del Benevento, il tecnico della Cremonese Andrea Mandorlini ha detto: "Il Benevento è stato bravo a sfruttare quanto gli abbiamo concesso. Pensavo di fare un altro tipo di partita, ma alla prima difficoltà siamo crollati. Non si può regalare così tanto in un campo difficile come quello di Benevento. Siamo dispiaciuti perché potevamo fare meglio”.