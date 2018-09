Cremonese, Mandorlini: "Che errore lasciare Padova per andare a Siena"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Cremonese Andrea Mandorlini ha parlato della sfida contro il Padova in cui milita il figlio Matteo: “È sempre un qualcosa d’immenso incontrarlo anche se la cosa è già capitata in passato. Matteo ha vissuto recentemente una situazione così così, ma ora è rientrato a piano in rosa e di questo sono contento perché ha dato tanto ai colori biancorossi ed è stato male a restare ai margini della squadra e anche io ho sofferto per lui. - continua Mandorlini a Tv7 Triveneta - Passato? Lo dico sempre che sarei dovuto restare a Padova e invece il richiamo della Serie A mi spinse ad andare via e approdare al Siena. Fu un errore perché lasciavo una situazione che conoscevo in cui avrei potuto fare un cammino simile a quello di Verona. Nella vita può capitare di sbagliare, ma tra me e il club biancoscudato non è mai venuta meno la stima reciproca, a Padova sono stato sempre accolto bene e non credo ci siano problemi”.