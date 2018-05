Cremonese, Mandorlini: "Da ogni gara dobbiamo tirare fuori il massimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima del match contro l'Empoli, il tecnico della Cremonese Andrea Mandorlini ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Credo che capire adesso sia difficile e conti poco. Conta giocare le ultime tre gare, tirare fuori il massimo dalla prestazione. La medicina migliore per sbloccarci è il risultato e noi dobbiamo cercare in tutti i modi di trovarlo. Da ogni gara dobbiamo tirare fuori il massimo".

Formazione rabberciata?

"Abbiamo perso Castrovilli nelle ultime ore. Al di là degli interpreti deve essere importante lo spirito di squadra, la voglia di lottare fino alla fine e trovare un risultato contro ogni avversario. Faccio i complimenti all'Empoli".

Come si prepara una partita di questo tipo?

"Conti non ne facciamo. L'unico conto è dare il massimo in questa gara poi vedremo via, via le altre. Dobbiamo giocare la partita ai 100 all'ora e trovare il massimo da questa gara difficile. Ho grande fiducia nella squadra, stiamo facendo alcune cose importanti e oggi è l'esame".

Trasmettere la tua voglia alla squadra.

"Mi auguro sia così. Spezia e Novara fanno parte del passato. Ora c'è questa grande partita e poi ne avremo altre due. Ripeto, non serve fare conti. Credo che lo spirito di squadra e la voglia siano importante per controbattere gli infortuni".