Cremonese, Mandorlini: "Dobbiamo fare punti, il resto non conta"

Andrea Mandorlini, tecnico della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Novara:

"Bisogna fare punti. Il resto non conta. Chiedo ai tifosi di starci vicini, col Novara sarà una partita dura. Sarà uno scontro diretto importantissimo, anche se poi ci saranno altre tre gare. Mi aspetto che il pubblico ci sostenga perché ne abbiamo bisogno. Insieme dobbiamo uscire da questa situazione. Abbiamo bisogno di tutte le forze possibili. Ieri Claiton si è allenato con la squadra. Verrà con noi in ritiro e poi vedremo. Croce idem. Grazie allo staff medico siamo riusciti a recuperarli. Sono due recuperi importanti. Ogni partita ora vale doppio. Domani dovremo essere bravi a superare le difficoltà. Qualche cambio domani ci sarà. Dettato da squalifiche e condizioni fisiche. La testa sarà fondamentale. Dobbiamo rimanere in partita fino alla fine. La squadra dovrà essere equilibrata. Dovremo uscire tutti insieme da questo momento di difficoltà. Dobbiamo mantenere una certa tranquillità. La vicinanza del Cav. Arvedi si fa sentire. Ieri ha fatto piacere la sua visita all’allenamento. Domani faremo di tutto per vincere la gara. Non voglio però sia la gara dello sbaraglio. Dovremo fare tutto con equilibrio”.