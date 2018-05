Cremonese, Mandorlini: "Giochiamoci tutto fino all'ultima giornata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Cremonese Andrea Mandorlini ha commentato il pareggio casalingo contro il Novara: "Come ho detto anche ai ragazzi che in spogliatoio avevano molta amarezza bisogna prepararsi a giocarci tutto fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata - riporta Sportgrigiorosso.it - gli episodi fanno capire che sarà dura per noi ma anche per gli altri, i segnali sono che dovremo soffrire fino in fondo. Io non fisso quote salvezza, penso si debba guardare di partita in partita. Ringrazio i ragazzi che non erano al meglio ma che hanno stretto i denti per giocare. La gente avrebbe meritato la vittoria per il modo in cui ci ha sostenuto, avremmo meritato di vincerla. Il gol preso è frutto di un errore nostro. In generale abbiamo sempre giocato con lucidità, sul palo di Scappini e sulle occasioni finali c'è tanto rammarico, pure Di Carlo ha ammesso di avere avuto fortuna".