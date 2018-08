Cremonese, Mandorlini: "Io valore aggiunto? No, è la proprietà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà un campionato molto duro, il più duro degli ultimi anni”. Alla vigilia dell’esordio con il Pescara, Andrea Mandorlini non usa giri di parole. “Ci saranno meno squadre e lo stesso numero di promozioni e retrocessioni – spiega il tecnico grigiorosso – questo la dice lunga sulla competitività della stagione che ci attende”. Spostando l’attenzione sulla Cremonese, Mandorlini commenta: “Arriviamo da 40 giorni di lavoro duro, oggi faccio fatica a dire con certezza a che punto saremo della condizione. So solo che adesso si comincia e che ho guardato poco griglie di partenza, pole position e quant’altro: sono concentrato soltanto sulla nostra squadra. Abbiamo cambiato molto, sono arrivati 14 giocatori e le mie energie sono state assorbite tutte dalla loro crescita e da quella del gruppo”.

“Il Pescara – prosegue l’allenatore grigiorosso – ha cambiato poco e nutre velleità. Davanti a noi troveremo avversari duri. Soprattutto a centrocampo è tra le più attrezzate della categoria, ma anche l’attacco con Cocco e il ritorno di Capone ha grande qualità. Loro partono con aspettative di spessore e possono far male”.

Dopo aver ammesso di essere rimasto soddisfatto dall’andamento del mercato, Mandorlini afferma: “Spero di vedere una squadra pronta. Forse un po’ stanca per i carichi di lavoro sostenuti ma determinata ad ottenere un risultato positivo. La cosa basilare è quella, fare subito punti ti permette di lavorare meglio. Dovremo far di tutto per ottenerlo, quel risultato”. Ad una domanda su chi non prenderà a parte alla prima sfida di campionato, il tecnico osserva: “Paulinho e Piccolo stanno continuando a lavorare secondo i programmi prestabiliti per perfezionare la condizione. In questo ci darà una mano anche la sosta d’inizio settembre”. A chi invece osserva che in molti ritengono Mandorlini il valore aggiunto della Cremonese, il tecnico replica: “Il valore aggiunto qui non è Mandorlini, ma la proprietà. Io tiro una bella riga sul mio passato e riparto zero”.