Cremonese, Mandorlini: "Le sconfitte non ci scalfiscono. Faremo bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Cremonese Andrea Mandorlini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, club che ha allenato in passato portandolo dalla Serie C alla Serie A: “Sono stati 5 anni importanti quelli vissuti lì, ma mi sono ripromesso di non parlarne più. Le emozioni sono cose mie personali. Ora penso solo ed esclusivamente alla Cremonese, qui c’è tutto per fare bene, ci vuole solo un po’ di pazienza. Credo che anche domani sarà fondamentale l'atteggiamento che dovrà essere quello di una squadra che ha un'idea precisa di gioco anche se alle prese con dei limiti contingenti. Sia contro Benevento sia contro il Venezia l'approccio è stato positivo, ma poi abbiamo commesso errori pagati a caro prezzo. Nonostante questo siamo in credito, in classifica meriteremmo qualcosa in più, però i se e i ma contano poco. Sono convinto che noi faremo bene in questo campionato, le sconfitte non scalfiscono le mie idee sulla nostra squadra e anche la gente dovrebbe continuare a pensare positivo. - continua Mandorlini come si legge sul sito del club parlando della condizione della squadra - Croce e Terranova si sono allenati con il gruppo, Kresic invece lamenta un fastidio, valuteremo le sue condizioni con attenzione, così come con massima attenzione abbiamo valutato quelle di Brighenti martedì. Andrea ora è disponibile al 100 per cento, così come Carretta che ha disputato una buona partita”.