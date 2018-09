Cremonese, Mandorlini: "Padova duttile, valuterò qualche cambio"

Andrea Mandorlini, allenatore della Cremonese, ha così introdotto la sfida di stasera contro il Padova: "Come sta la squadra? Ancora una volta sarà il campo a dirlo. Al di là delle situazioni individuali sottolineo come sia stato importante per la testa vincere in casa la scorsa settimana. Adesso ci aspettano tre gare in rapida sequenza e dovremo essere pronti ad affrontare partite difficili. La crescita è sempre molto legata ai risultati, vincere fa bene in tutti i sensi. E’ chiaro, poi, che più si lavora insieme e più dal punto di vista fisico, tattico e tecnico le risorse aumentano. Lo spirito giusto c’è, la vittoria con lo Spezia è stata basilare per mille aspetti, ora, però, attenzione perché gli esami arrivano uno dietro l’altro. Vedo comunque equilibrio e compattezza in questo gruppo, significa che è uno spogliatoio dove ci sono anche principi e idee: ho a che fare con un gruppo di uomini che si allenano e sopportano i carichi richiesti. Sabato volevano la vittoria e l’hanno meritata. Padova? abbastanza duttile nel cambiamento, vedremo come si schiererà. Noi siamo un po’ più consolidati, ma con tre partite alle porte valuterò se cambiare qualcosa: insieme allo staff vogliamo gestire bene i carichi", le dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale dei lombardi.