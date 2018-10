Cremonese, Mandorlini: "Perrulli ed Emmers ok. Spero nella fortuna"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa in casa Cremonese per il tecnico dei grigiorossi Andrea Mandorlini in vista della gara contro il Venezia: "Giocatori recuperati? Perrulli ed Emmers si sono allenati con i compagni e questa è la notizia positiva. Ha svolto lavoro differenziato invece Brighenti, ma domani ci sarà. Il 5-1 dello scorso anno? Quella fu una grandissima prestazione – commenta Mandorlini -: difficile dimenticarla. Credo che la voglia di vincere sia la stessa di allora, anche perché noi vorremmo sempre conquistare i 3 punti. Resta il fatto che quello di domani e il successivo di venerdì a Verona saranno impegni importanti: dovremo essere bravi e attenti, ma, spero, anche un pizzico fortunati per evitare ulteriori infortuni. La sfida con Walter (ex compagno ai tempi dell'inter, ndr)? Con Walter – precisa Mandorlini – ho trascorso 7 anni bellissimi, sono contento di rivederlo. Ma ora penso alla Cremonese”.