Cremonese, Mandorlini: "Preoccupazione giusta, vogliamo riscattarci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Mandorlini, tecnico della Cremonese, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Novara: “Questa partita è l’occasione migliore per riscattarci, è ancora tutto aperto sia per la zona alta che per quella bassa. Vogliamo rianimare la nostra classifica ed oggi puntiamo a vincere. E’ giusto che ci sia preoccupazione, soprattutto vedendo i numeri: può succedere, però ci sono partite da giocare e preparare, fa parte del calcio. Alla fine tireremo le somme, ma questi ragazzi hanno la forza per tirarsi fuori ed abbiamo bisogno della nostra gente: dobbiamo avere più equilibrio, stare attenti e salvarci con le nostre qualità”.