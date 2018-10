Cremonese, Mandorlini: "Pronti per Benevento. Paulinho indisponibile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come di consueto tocca ad Andrea Mandorlini, tecnico della Cremonese, prendere la parola di fronte alla stampa per presentare il prossimo match di campionato dei grigiorossi. Domani c'è il Benevento al Vigorito e questo è il pensiero dell'allenatore: “Abbiamo lavorato bene per tre settimane ed ero contento per il recupero fisico degli infortunati. Poi ha iniziato ad accusare un problema Terranova, quindi Emmers, Paulo e Perrulli. Non partirà nemmeno Piccolo, a causa di un affaticamento muscolare. Restano a Cremona a lavorare perché ci attendono 3 gare in soli sette giorni e abbiamo l’obbligo di usare attenzione e cautela. Dispiace, ma è così: l’imponderabile esiste. L'attacco? Abbiamo a disposizione 5 giocatori per tre ruoli, con noi ci sarà Spaviero, e in generale siamo comunque pronti ad andare a giocarcela su un campo difficile contro una squadra che è data da tutti come la favorita. Il Benevento è partito fortissimo, poi ha attraversato un momento un po’ così ma il suo valore non è in discussione. Noi abbiamo le nostre qualità e abbiamo un discreto equilibrio di squadra: caratteristiche che spero di vedere anche domani. Non abbiamo tempo per piangerci addosso e so perfettamente che chi giocherà darà il massimo per se stesso e per chi non potrà esserci. Che gara sarà? Difficile dirlo, so solo che abbiamo tanta voglia di giocare e che ci attende una partita dura. Il caos sul format della Serie B? Sinceramente – chiosa l’allenatore – non mi faccio coinvolgere da quanto proviene da fuori, non vivo in una campana di vetro ma sono concentrato solo sulla partita. E come me anche la squadra”.