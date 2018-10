Cremonese, Mandorlini: "Salernitana gara tosta, importante fare bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Cremonese Andrea Mandorlini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Salernitana: “Andiamo a chiudere un ciclo, poi se le cose non cambieranno ci sarà la sosta e successivamente riposeremo. Per questo è ancora più importante fare bene domani. Dovremo essere bravi a mettere in pratica ciò che abbiamo preparato, sarà una partita lunga, di quelle che potrebbero essere cambiate in corso ed abbiamo già dimostrato di saperlo fare. - continua Mandorlini come riporta il sito ufficiale del club – Ci attende un'altra gara tosta perché questo campionato è così, c'è grande equilibrio anche se ogni gara ha risvolti diversi. L’importante è l’atteggiamento che assumeremo, loro sono fisici e hanno carattere: noi rispettiamo le loro caratteristiche, ma non dovremo essere da meno”.