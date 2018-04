Cremonese, Mandorlini: "Speriamo che il vento cambi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Mandorlini, allenatore della Cremonese, è intervenuto prima del match contro lo Spezia. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

In che condizioni hai trovato la squadra?

"In un periodo così non puoi stare bene, soprattutto dal punto di vista mentale. Oggi siamo qua su un campo difficile, quattro allenamenti non sono tantissimi. Abbiamo bisogno che cambi il vento".