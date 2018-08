Cremonese, Mandorlini: "Test importante contro il Palermo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Cremonese Andrea Mandorlini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Palermo, anticipo della Serie B: “La gara sarà molto importante, contro un avversario di valore come quello rosanero. Contro il Pescara ci è mancato solo il risultato, peccato per il gol preso alla fine dovuto per un po' di inesperienza e fatalità. - continua Mandorlini – Formazione? Castrovilli si aggiunge a Montalto fra gli infortunati, mentre Carretta è stato recuperato solo ieri e Croce ha qualche problemino. Però abbiamo diverse soluzioni per la squadra che scenderà in campo. Brighenti? Conoscete il giocatore meglio di me. Ha la voglia e le motivazioni giuste per poter fare bene“.