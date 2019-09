Cremonese, Micheal: "Grazie alla società per l'opportunità concessami"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kingsley Michael, neo acquisto della Cremonese, si è presentato quest'oggi in conferenza stampa al suo nuovo pubblico: "Innanzitutto vorrei ringraziare il cavaliere Arvedi e la società per l’opportunità che mi è stata concessa. L’inizio stagione con il Bologna è stato positivo ma ora sono molto contento e felice di essere a Cremona. Arrivo la chiara intenzione di mettermi al servizio della squadra e di crescere con lei. In passato con la nazionale nigeriana agivo più in chiave difensiva, mentre qui in Italia mi è stato chiesto un atteggiamento più offensivo. Posso dire che riesco ad adattarmi ad ogni situazione”.