© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Migliore ha commentato così la vittoria della Cremonese contro il Palermo: “La soddisfazione per la partita di oggi, di fronte a tutta questa gente riunita in questo stadio stupendo, è enorme. Quella di oggi è stata la vittoria di un gruppo che ce l’ha messa tutta e ha strameritato di portare a casa questi tre punti. Ora bisogna dare continuità alle prestazioni, se continuiamo così possiamo dire la nostra - riporta Cuoregrigiorosso.com -. In questo sport la mente vale il 70% e le gambe seguono ciò che la testa dice di fare. Durante la sosta abbiamo ricaricato le batterie e lavorato bene con il mister. Ora siamo in un momento davvero positivo, ma un mese fa era diverso. Siamo stati bravi a ribaltare le negatività. A gennaio abbiamo preso giocatori di categoria che stanno dando il loro contributo. In particolare, tutti sono disposti a sacrificarsi, è questo il segreto della nostra difesa”.