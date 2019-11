Cremonese, Migliore: "Gara con Livorno decisiva. Futuro? Sto bene qua"

© foto di Andrea Rosito

Conferenza stampa in casa Cremonese, con Francesco Migliore che ha fatto il punto della situazione in vista del match contro il Livorno: "E' stata una partita importante, oltre il gol, però dobbiamo trovare continuità. Io sto crescendo, sto avendo appunto continuità, ma so anche che posso dare di più: dobbiamo pensare a chiudere questa prima parte del campionato nel migliore dei modi, la classifica è molto corta e noi vogliamo migliorarla, questa non ci basta. Serve alle volte una scintilla, piccoli episodi a favore che ricreino entusiasmo: ma ci stiamo lavorando, è vietato abbattersi nei momenti duri. Siamo un gruppo ampio, tutti possiamo dare tanto, ne siamo consapevoli".

Sul prossimo confronto: "La gara contro il Livorno è ora fondamentale, sta a noi dimostrare che valiamo e mettere in campo quanto ci dice il mister. Può essere la svolta della stagione, per farci poi giocare in modo più spensierato. Finora abbiamo raccolto meno di quanto seminato, vogliamo la svolta".

Lapidario sui rumors che lo vogliono al centro del mercato: "Io sto bene qua, voglio continuare a dare il mio contributo".