Cremonese, Migliore non si allena con la squadra: problemi legati al contratto

Piccoli problemi in casa Cremonese, almeno stando a quanto riferisce cuoregrigiorosso.com.

E' ormai ai margini della rosa Francesco Migliore, che non si sta neppure allenando con i compagni, pare a seguito di un disaccordo contrattuale sorto in queste settimane: al netto della stagione prolungata fino al 31 agosto, circa i contratti in scadenza non esistono ancora norme precise da seguire, e questo ha dato non pochi problemi a diverse società.

La Cremonese, proprio per questo, ha proposto ai quattro calciatori in scadenza ( il portiere Nicola Ravaglia, il difensore Claiton e il centrocampista Mariano Arini gli altri tre) di spalmare su 14 mesi e non su 12 lo stipendio, ma il terzino non ha accettato l'opzione: da qui gli allenamenti a parte, anche se al momento non sussistono provvedimenti disciplinari ufficiali a suo carico.