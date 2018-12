Cremonese, Migliore: "Partita stradominata, ma zero punti"

Fonte: Cuoregrigiorosso.com

In sala stampa è Francesco Migliore a commentare la sconfitta ottenuta oggi pomeriggio dalla Cremonese in casa contro il Carpi: «Un k.o. che ci lascia l’amaro in bocca, difficile da commentare. Abbiamo stradominato e ci ritroviamo senza punti, ma sono sicuro che ci rifaremo perché i valori ci sono, la strada è quella giusta anche se i risultati ci penalizzano». Si torna in campo a Brescia a distanza di pochi giorni: «Forse è un bene che subito ci sia questa partita importante, scenderemo in campo dando il massimo sperando che tutto ci giri per il verso giusto».

A fine partita il confronto con i tifosi, perché non si aspettavano una prestazione simile dopo la brutta settimana trascorsa per il cordoglio dovuto alla perdita di Federico. A Brescia l’occasione per riscattarsi: «I tifosi ci tenevano tantissimo al successo oggi, e così anche noi – ha proseguito il terzino, che in occasione del 2-1 ha tenuto in gioco Jelenic –. Ci è dispiaciuto molto non riuscire a portare a casa i 3 punti, siamo i primi responsabili e daremo il massimo a Brescia mercoledì».