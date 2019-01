Cremonese, Migliore: "Se continuiamo così possiamo dire la nostra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Migliore ha analizzato il successo casalingo della Cremonese sul Palermo ai microfoni di DAZN: "Durante la sosta abbiamo ricaricato le batterie, quest'anno vogliamo fare bene, soprattutto davanti ai nostri tifosi. Oggi ce l'abbiamo messa tutta, è una vittoria strameritata. Ogni tanto lo uso il destro, oggi è andata bene, non so nemmeno come ho fatto, ma fa parte del calcio ed è bello quando si segna così. È la vittoria di un gruppo, si deve andare avanti così. Con il mister lavoriamo tanto sulla difesa, è un punto forte, facciamo una fase difensiva di gruppo, che parte dagli attaccanti, si sacrificano tutti e i risultati si vedono. La mente fa il 70%, se la mente va bene le gambe seguono, siamo in un momento positivo. Un mese fa era difficile, i momenti difficili ci stanno e abbiamo saputo ribaltarlo. Abbiamo preso giocatori di categoria molto bravi, era quello che ci serviva. Chi è arrivato a gennaio sta facendo grandi cose. Il campo parla da solo, se continuiamo così possiamo dire la nostra, oggi si è visto uno stadio stupendo e un pubblico incredibile, continuiamo così".