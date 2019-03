Cremonese, Mogos: "Hellas tra le più forti, ci teniamo il punto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pari e patta allo 'Zini' tra Cremonese ed Hellas Verona nell'anticipo della trentesima giornata di Serie B. Queste le dichiarazioni di Vasile Mogos, autore del momentaneo vantaggio grigiorosso: "Sul cross di Migliore c’è stata una deviazione - spiega il difensore ex Ascoli - e forse ci poteva stare il rigore per trattenuta su Strizzolo. Poi mi è arrivato il pallone, ci ho creduto e l’ho spinto dentro. Il Verona era una delle più forti - continua -, vincere sarebbe stato preziosissimo ma comunque ci teniamo il punto. Ora il calendario dice che non ci sono soste - chiosa Mogos -, proseguiamo nel nostro lavoro per raggiungere l’obiettivo".