Cremonese-Monza 0-2, le pagelle: Barillà e Frattesi decisivi, freccia Valeri

Risultato finale: Cremonese-Monza 0-2 (14' Barillà, 76' Frattesi)

CREMONESE

Volpe 6 - Non è impegnato nel primo tempo tranne che in occasione del gol, sul quale non può nulla. Sempre attento anche nella seconda frazione, dà sicurezza alla propria difesa.

Bianchetti 6 - Ha un avversario scomodo come Mota da marcare e non gli riesce facilmente. Costretto a restare basso per non scoprirsi troppo. Meglio nel secondo tempo quando cambia marcia.

Terranova 5.5 - Colpevole sul vantaggio del Monza, quando perde il contrasto con Gytkjaer lanciato in profondità. Una disattenzione pesante che macchia una discreta prova difensiva.

Fiordaliso 6 - Non è una serata facile per la Cremonese ma, con grande attenzione, riesce a strappare una prestazione sufficiente. Cresce alla distanza come tutta la squadra. (Dal 70' Gaetano 6 - Entra e si piazza sottopunta per le ultime speranze che coltiva lecitamente la Cremonese nel finale di partita).

Valeri 6.5 - Arriva spesso sul fondo, fa il suo in una prestazione non semplice. D'Errico lo frena di più, senza di lui nella ripresa ingrana un'altra marcia per sfrecciare sulla corsia.

Gustafson 6 - Troppo sotto ritmo nei primi quarantacinque minuti, ne risente tutta la squadra. Nel secondo tempo va a fare il playmaker, quando Bisoli cambia strategia tattica. (Dall'85' Ceravolo s.v.).

Castagnetti 5.5 - Si concede qualche fallo di troppo pur di sbarrare la via agli avversari, ma rimedia un'ammonizione alla mezzora che lo condiziona e lo porta alla sostituzione. (Dal 46' Zortea 5.5 - Ha gamba e fisicità, un buon impatto sulla gara. Peccato l'errore marchiano che regala il raddoppio al Monza).

Valzania 5.5 - Nel primo tempo mancano i suoi inserimenti, Bisoli glielo chiede a gran voce. Migliora nel secondo tempo quando si sposta a giocare come vertice basso.

Pinato 6 - Evanescente nel primo tempo, diventa pericoloso nella seconda metà di gara. Ha sui piedi il pallone del pareggio, soltanto il portiere avversario gli nega la gioia.

Celar 5 - Un destro mal riuscito a inizio gara, poi nulla più. Un colpo di testa nella ripresa, senza successo. Non è certo la sua miglior serata, è il peggiore dei suoi.

Ciofani 6 - Tanta abnegazione e sacrificio per la squadra. Il suo lavoro oscuro in attacco è prezioso ma non fruttuoso. Non riesce a crearsi reali occasioni pericolose, tranne un colpo di testa.

MONZA

Di Gregorio 6.5 - Per tutto il primo tempo non sporca neanche i guantoni. Nella ripresa ferma la grande occasione di Pinato, salvando in corner la porta del Monza.

Donati 6.5 - Mantiene sempre la posizione giusta, una prestazione senza sbavature e di grande esperienza. Regala ottime sfrecciate sull'esterno e palloni interessanti in mezzo per i compagni.

Bellusci 6 - Un paio di buoni interventi, poi è costretto ad abbandonare anzitempo la contesa per un infortunio muscolare. (Dal 16' Scaglia 6 - Bravo a chiudere situazioni scomode, sostituisce con puntualità il compagno in mezzo alla difesa).

Bettella 6 - Non perde neanche un contrasto, la sua è una prova difensiva impeccabile. Mai fuori posizione, sceglie i giusti tempi di intervento e sbarra la strada agli avversati.

Carlos Augusto 6 - Nel primo tempo un po' troppo timido, si scioglie con il trascorrere dei minuti. Acquisisce coraggio, regala ottime sgroppate sulla fascia e qualche cross in mezzo.

Armellino 6 - Una prestazione di assoluta sostanza, non tira mai indetro la gamba e contribuisce alla solidità della sua squadra. Dà tutto fino alla sostituzione nel finale. (Dal 74' Frattesi 7 - Ci casca di nuovo! Entra e in due minuti mette a segno la rete del raddoppio che chiude la partita a un quarto d'ora dalla fine).

Fossati 6 - Buone geometrie e la giusta cattiveria agonistica, è l'autentico metronomo del centrocampo. Dalle sue parti, in mezzo al campo, non fa passare nessuno. (Dal 46' Barberis 6 - Partita tutta difensiva, chiude gli spazi e soprattutto stringe i denti nei venti minuti di attacco della Cremonese).

Barillà 7 - Riceve a centro area e non può sbagliare il colpo dello 0-1 che sblocca il risultato dopo appena un quarto d'ora. Si inserisce in continuazione ed è protagonista di svariate occasioni da gol.

D'Errico 6 - Fa la differenza senza dare riferimenti, punta il fondo e inventa sempre qualche iniziativa interessante in avanti. (Dal 46' Marin 6.5 - Rapido e veloce, astuto nel prendersi dei falli utili alla squadra. Non disdegna qualche interessante conclusione verso la porta).

Mota 6.5 - Rapido da non riuscire a marcarlo, la qualità non gli manca ed è limpida per tutta la partita. Salta sempre l'avversario, un'autentica spina nel fianco, tra i migliori dei suoi.

Gytkjaer 6.5 - Determinato a vincere il contrasto con Terranova, preciso a servire a Barillà l'assist per il gol del vantaggio. Grande primo tempo, resta nello spogliatoi all'intervallo per un problema fisico. (Dal 46' Maric 6.5 - Ottimo impatto sulla ripresa, dà un nuovo sprint alla squadra. Con lui in campo è un'altra squadra, ruba la palla decisiva per lo 0-2).