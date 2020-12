Cremonese-Monza, i convocati di Brocchi: assenti Boateng, Machin e Sampirisi

vedi letture

Sono 21 i convocati di Cristian Brocchi per il posticipo di domani sera contro la Cremonese. Il tecnico del Monza non avrà a disposizione Boateng, Machin e Sampirisi, tutti out per affaticamento muscolare. Assenti gli infortunati Finotto e Paletta, con quest'ultimo che prosegue il suo recupero dall'infortunio al retto femorale.

Portieri: Lamanna, Sommariva, Di Gregorio.

Difensori: Donati, Bellusci, Bettella, Scaglia, Carlos Augusto, Lepore, Pirola.

Centrocampisti: Fossati, Barberis, D'Errico, Frattesi, Barillà, Armellino, Colpani.

Attaccanti: Gytkjaer, Maric, Mota Carvalho, Marin.