Cremonese, non è più tempo di domande: servono le risposte

La svolta che non arriva, la classifica che parla di quart'ultimo posto con soli 12 punti conquistati in 11 giornate e soli 8 gol fatti nonostante l'attacco stellare che vanta: sarà forse presto per tracciare bilanci definitivi, ma di certo non si può essere soddisfatti della Cremonese che si sta vedendo in questo primo scorcio di stagione, e che rischia di doversi trovare a colmare un gap pesantissimo con le dirette concorrenti per la promozione.

Perché, parliamoci chiaro, la Serie A era un obiettivo abbastanza dichiarato dal club a inizio stagione.

Cambia la panchina ma non la rotta - Unico club di B ad aver a ora operato il cambio in panchina. Nelle prime sette gare, è stato alla guida dei grigiorossi Massimo Rastelli, che ha totalizzato 10 punti con la media di 1,42 punti a partita (sei le reti siglate, otto quelle subite), dopo è arrivato Marco Baroni, che ha mandato in archivio, con la sconfitta di Cosenza, la sua quarta gara. Due reti fatte e sei subite, e due punti conquistati: 0.50 a match.

Difficile pensare a una media promozione.

Attacco spuntato - I nomi ci sono, ma i gol latitano. Pochi quelli segnati, e raramente arrivati dal fronte offensivo, che si è sbloccato solo il 21 settembre, alla quarta giornata del campionato, nel match contro il Crotone: prima Fabio Ceravolo e poi Simone Palombi, ma sono state polveri bagnate. Seppur schierato in attacco contro l'Ascoli, l'autore della rete, Danilo Soddimo è un centrocampista.

E' davvero un problema di modulo? - Si è spesso parlato di un 3-5-2, il modulo con cui si schiera la Cremonese, non idoneo alla squadra, ma il cambio tattico atteso, con il passaggio alla difesa a 4 e il probabile inserimento di un trequartista a supporto delle due punte, non è ancora arrivato. Viene da chiedersi perché, ma probabilmente non è questo il problema principale. Un loop mentale può giocare contro, ma è chiaro che un'altra scossa serve.