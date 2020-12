Cremonese, non solo Cacciatore. Per la difesa spunta anche Pisacane del Cagliari

La Cremonese potrebbe piazzare un altro colpo importante, dopo Fabrizio Cacciatore, per rinforzare la propria difesa. Si tratta di Fabio Pisacane classe '86 in uscita dal Cagliari dove non ha trovato spazio in questi primi mesi, che potrebbe tornare in grigiorosso dopo l'esperienza vissuta nel 2006/07. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.