© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cremonese scatenata sul mercato. Non solo Ceravolo per l’attacco, ma tra gli obiettivi - secondo quanto raccolto dal nostro direttore Michele Criscitiello per Sportitalia - c’è anche Gianluca Lapadula. E nel mirino c’è anche Pisacane, pupillo di Rastelli. Mercato da A per rialzarsi, tris di obiettivi per la Cremonese...