© foto di Federico Gaetano

Che la panchina di mister Massimo Rastelli sia in bilico è cosa nota, e la Cremonese deciderà probabilmente oggi il da farsi; con Marco Baroni alla finestra, in attesa della possibile chiamata.

E' infatti il suo il profilo in pole, dopo che Giuseppe Iachini, come ha riportato anche Il Secolo XIX, ha di fatto declinato la proposta: il suo nome è accostato alla Sampdoria, per il possibile post Di Francesco, e la Serie A sarebbe categoria gradita al mister, che per ora non vuole scendere in B.