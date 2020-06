Cremonese, ottimismo Bisoli: "Ci è mancato solo il gol, ma la strada è quella giusta"

“Abbiamo avuto 4-5 occasioni in tutta la partita per poter andare in vantaggio o pareggiare, ma oggi abbiamo capito che la serie B non perdona e devi essere più cinico e concreto. Mettere a posto tutto in dieci giorni era impossibile, ma c’è una precisa identità e spesso arrivavamo primi sulla palla. Giocare così contro la prima della classe ci deve dare fiducia per il futuro, le potenzialità sono importanti a prescindere dal modulo e dall’atteggiamento tattico. Il dialogo tra centrocampisti e attaccanti sta migliorando, tutti combattono dall’inizio alla fine e credo che i tifosi e la società siano orgogliosi di noi a prescindere dal risultato. Temevo un calo di tensione dopo due successi consecutivi, per fortuna siamo invece sulla strada giusta. Il Benevento, in campo aperto, ha dato quattro gol a chiunque mentre oggi ha avuto tante difficoltà”. Così Pierpaolo Bisoli in conferenza stampa al termine della partita persa contro la capolista Benevento in virtù di un gol segnato da Insigne.

Il mister ha concluso così: "A fine partita ci ho tenuto a rincuorare i ragazzi perchè anche una sconfitta del genere può farci capire che siamo in grado di giocarcela alla pari con tutti. La prestazione c'è stata, forse occorreva un pizzico di cattiveria in più nei momenti decisivi ma non posso dire nulla ai ragazzi. Personalmente non vorrei perdere nemmeno le partitelle del giovedì e quindi non posso andare a casa contento dopo un ko casalingo, ma da allenatore ritengo ci siano tutte le componenti per risalire la china. Vorrei ricordare che eravamo alla seconda partita in pochi giorni dopo mesi di stop e il dispendio di energie è stato notevole".