Cremonese, Palombi: "Il nuovo ruolo mi piace, ma il gol mi manca"

L’attaccante della Cremonese Simone Palombi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juve Stabia analizzando anche il proprio momento di forma: “Sono contento del minutaggio trovato, con il nuovo modulo mi trovo bene perché può esaltare le mie caratteristiche e ci dà più vivacità davanti, per me è un ruolo inedito, ma il mister sta spiegando a me e ai miei compagni come rendere al massimo ogni domenica. Dobbiamo cercare un filotto di risultati positivi per uscire da questa posizione di classifica che non rispecchia i nostri valori, vorrei che fosse una stagione trionfale in grigiorosso, ma ci si arriva volta per volta, adesso testa solo su giovedì e domenica per l’ultima gara dell’anno. La Juve Stabia non va sottovalutata, ha come obiettivo la salvezza, vorranno prendersi i tre punti allo Zini ma noi siamo pronti per impedirlo. - continua Palombi – Il gol mi manca molto, è vitale per me come per tutti gli attaccanti. Siamo sotto rispetto alle aspettative, ma ci stiamo riprendendo pian piano e serve essere più lucidi sotto porta, lo dico anche a me stesso che ora gioco più lontano dall’area di rigore”.