Cremonese, Palombi: "Sono tre punti che valgono oro, ora ci aspettano dieci finali"

Dopo il successo contro l'Ascoli, l'attaccante della Cremonese Simone Palombi ha parlato ai microfoni di DAZN: "Per noi era importantissimo. Abbiamo lavorato bene in questo lockdown per arrivare a questa partita più carichi che mai. Siamo contenti di aver portato a casa questi tre punti che per noi sono oro".

Inizia un nuovo campionato?

"Ora ci aspettano dieci finale. Dobbiamo riscattare quello che non abbiamo fatto nella prima parte di stagione. C'è da guardare avanti. Siamo consapevoli della nostra forza e vogliamo continuare su questa strada".

Cosa è cambiato con Bisoli?

"E' sempre difficile parlare di quello che mancava prima. Da parte nostra c'è stata sicuramente un po' di mancanza di concentrazione. Bisoli è stato onesto dicendoci che siamo una buona squadra, ci ha messo in campo in maniera ordinata e adesso con queste due vittorie sappiamo che facendo questo possiamo portare grandi risultati alla Cremonese".

Era la testa il problema?

"E' la chiave di tutto. In determinate partite avevamo uno o due gol di vantaggio e ci siamo fatti rimontare. Siamo consapevoli che ci è mancato qualcosa e cercheremo di modificare quanto non andava prima".

Da calciatore, quanto è stato difficile vivere questi mesi?

"E' stata ed è una brutta pagina. Abbiamo avuto grande rispetto, la vita del calciatore è cambiata radicalmente. Ci mancava il campo, siamo tornati tutti insieme. Ci mancava perchè viviamo di questo".

Quali sono gli obiettivi?

"E' quello di arrivare in doppia cifra".