Cremonese, Parigini: "Ho una voglia matta di tornare in campo. Ma solo se ci saranno le condizioni"

Intervistato da Cuoregrigiorosso.com l'esterno d'attacco della Cremonese Vittorio Parigini ha raccontato come passa il tempo in questo periodo di stop forzato a causa del Coronavirus, della voglia di tornare in campo e del proprio futuro: “Ho una voglia matta di riprendere, mi piacerebbe molto concludere la stagione, ma solo se le condizioni generali e di salute lo permettano. In questo momento ci alleniamo per circa un'ora al giorno restando in collegamento virtuale con le videochiamate. E poi cerco di distrarmi e svagarmi il più possibile assieme alla mia compagna. Videogiochi? Non sono un appassionato come invece molti miei compagni di squadra. - continua Parigini – Sono contento di aver iniziato bene qui e mi spiace che il momento si sia interrotto perché eravamo in crescita, mister Bisoli ci aveva dato una scossa. Lui è un trascinatore e un grande mister per la Serie B, uno che dice le cose senza tanti giri di parole. Poi ti stuzzica continuamente e non ti fa mai respirare. Futuro? Aspetto prima di capire come finirà questo campionato perché voglio dare il mio contributo alla causa grigiorossa”.