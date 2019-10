Cremonese, per Claiton infortunio meno grave del previsto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cresceva l'ansia in casa Cremonese, con visite di accertamento per Claiton. Il difensore grigiorosso, sostituito per infortunio nelle battute finali della gara contro l’Ascoli, è stato sottoposto a risonanza magnetica per valutare le condizioni del ginocchio: infortunio meno grave del previsto, leggera distorsione al ginocchio destro con interessamento del collaterale.