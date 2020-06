Cremonese, per il dopo Bonato spunta anche Tesoro in uscita da Ascoli

Mentre è ancora in essere la trattativa per la risoluzione del suo contratto con l’Ascoli Antonio Tesoro, ds in uscita dai marchigiani, è finito nel mirino di un altro club di Serie B. Si tratta, secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico della Cremonese, società per la quale già da tempo si parla di una separazione con l’attuale uomo mercato Nereo Bonato.