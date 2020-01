© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la Cremonese avrebbe messo gli occhi su un altro attaccante d’esperienza per rinforzare un reparto offensivo che sta rendendo meno di quanto si attendesse dopo i colpi estivi. Il nome è quello di Antonio Di Gaudio dell’Hellas Verona, dove non ha trovato spazio in questa prima parte di stagione.