Cremonese, Per la difesa più Longhi di Renzetti. Due i nomi per l'attacco

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto scritto da AlfredoPedulla.com, il mercato della Cremonese è in gran fermento, per regalare al tecnico Tesser una squadra competitiva per affrontare la prossima Serie B. In attacco i due profili più attenzionati sono quelli di Andrey Galabinov e Pablo Granoche. Il club lombardo intende poi rinforzare anche la fascia difensiva mancini: in vantaggio Alessandro Longhi, candidato a lasciare il Pisa dopo la retrocessione e Francesco Renzetti del Cesena.