Cremonese, per la porta si pensa a Rafael del Cagliari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante l'arrivo di Michael Agazzi, la Cremonese si guarda ancora attorno alla caccia di un portiere da prendere a gennaio per sostituire l'infortunato Radunovic. Secondo quanto riportato da Sardegnasport.com il club lombardo, allenato da Massimo Rastelli, avrebbe messo nel mirino Rafael de Andrade Bittencourt Pinheiro, estremo difensore classe '82 in forza al Cagliari che l'attuale tecnico grigiorosso ha allenato proprio in Sardegna quando sedeva sulla panchina dei rossoblù.