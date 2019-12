© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle 15 la Cremonese ospiterà il Perugia per la gara valida per la 16a giornata di Serie B. Ecco le scelte fatte dai due allenatori per questa sfida:

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

CREMONESE: Agazzi, Dos Santos, Valzania, Caracciolo, Bianchetti, Gustafson, Zortea, Migliore Ceravolo, Piccolo, Palombi



PERUGIA: Vicari, Rosi, Sgarbi, Gyomber, Di Chiara, Carraro, Balic, Falzerano, Nicolussi Caviglia, Capone, Iemmello