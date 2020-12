Cremonese, Pinato: "La vittoria ci manca, ma restiamo lucidi. Possiamo ancora svoltare"

Il centrocampista della Cremonese Marco Pinato in conferenza stampa ha parlato dell’avvio di stagione difficile del club e del proprio, con tanti problemi fisici che lo hanno frenato: “C’è stato un susseguirsi di situazioni sfortunate, ma spero di stare bene adesso perché ci attende un dicembre ricco di impegni. A causa di questa situazione mi sento un po' in debito con tutti perché finora non ho potuto dare il 100% anche se spero di poterlo fare da qui in avanti. - continua Pinato come riporta Cuoregrigiorosso.it - La vittoria manca parecchio, ma bisogna restare lucido. La situazione ci impone di lavorare dando sempre il massimo per conquistarla e speriamo che arrivino anche gli episodi giusti per far svoltare la stagione visto che finora nessuno ci ha messo sotto per tutta la gara. Il pareggio allo scadere nell’ultima gara ci ha dato fiducia visto che finora ci era sempre capitato di subire nei finali di gara. Possiamo ancora cambiare la nostra stagione”.