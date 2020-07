Cremonese-Pordenone, i convocati di Tesser: De Agostini non recupera

Chiusura di regular season in trasferta per il Pordenone, che domani sarà impegnato sul campo della Cremonese: trasferta lombarda alla quale non prenderà parte De Agostini, che non ha ancora recuperato. Out con lui, Bassoli e Vogliacco.

I 23 convocati di mister Tesser:

PORTIERI: Bindi, Di Gregorio, Passador

DIFENSORI: Almici, Barison, Camporese, Gasbarro, Semenzato, Stefani, Zanon

CENTROCAMPISTI: Burrai, Gavazzi, Chiaretti, Mazzocco, Misuraca, Pasa, Pobega, Tremolada, Zammarini

ATTACCANTI: Bocalon, Candellone, Ciurria, Strizzolo