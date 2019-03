© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi i grigiorossi hanno sostenuto un doppio allenamento: in mattinata la squadra ha lavorato in palestra, mentre nel pomeriggio l’attività si è spostata sul campo 2 in sintetico. Dopo il riscaldamento e il torello iniziale, la squadra ha disputato una partitella 10 contro 10 su metà campo. Successivamente il lavoro si è svolto a gruppi con esercitazioni finalizzate alle conclusioni in porta e allo sviluppo dell’azione.

Attività differenziata per Strizzolo e Castrovilli, quest’ultimo al primo allenamento con la squadra dopo l’intervento chirurgico di ricostruzione del menisco.

Domani allenamento a partire dalle ore 11.