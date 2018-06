Cremonese, priorità alla permanenza di Marconi e Castrovilli

Finisce in parità il primo tempo di Frosinone-Palermo, finale di ritorno dei playoff di Serie B. Allo Stirpe gara nervosa, con tre ammoniti per parte. Frosinone più propositivo, Palermo invece che controlla con esperienza. La sfida d'andata è finita 2-1 a favore dei rosanero: a 45...

La Cremonese, dopo la nomina di Leandro Rinaudo come nuovo ds, comincia a muovere i primi passi sul mercato. L'obiettivo principale è la conferma di due protagonisti dell'ultima stagione: raggiunto l'accordo per la permanenza di Ivan Marconi , il club grigiorosso adesso proverà a tenere anche il talento della Fiorentina Gaetano Castrovilli . Paulinho, invece, è tentato da un ritorno a Livorno. Lo riporta gianlucadimarzio.com .

