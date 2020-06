Cremonese, rammarico Ciofani: "Non parlo dell'arbitro, persi due punti"

In casa Cremonese c'è amarezza per il pareggio maturato a Salerno in zona Cesarini. Il tecnico Pierpaolo Bisoli, espulso nel finale e molto nervoso per tutto l'arco della gara, non ha proferito parola. E' stato dunque Daniel Ciofani ad analizzare il pirotecnico 3-3 dell'Arechi: "E' un pareggio che sa tanto di beffa, non è un periodo particolarmente fortunato. Col Cosenza abbiamo creato tanto e raccolto zero punti, con la Salernitana ci siamo trovati avanti 2-0 e poi 3-2 in prossimità del recupero e sembrava ormai che il grosso fosse fatto. Vorrei ricordare che abbiamo affrontato un avversario ben più avanti di noi in classifica, per di più in trasferta. Arbitraggio? Non sta a me parlare di quest'argomento, dal campo è sembrato che i rigori ci potessero stare. Ha deciso così, è inutile fare recriminazioni. Con un pizzico di cattiveria in più l'avremmo portata a casa, credo che avremmo meritato l'intera posta in palio. Il mister ci trasmette sempre motivazioni, sapete benissimo quanto sia bravo sul piano mentale a preparare le partite".