Cremonese, Rastelli: "Adesso è arrivato il momento di vincere"

Massimo Rastelli, tecnico della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Pisa: "D’angelo è molto preparato, cambia molto ruoli ai suoi giocatori ottenendo prestazioni positive"

I tanti pareggi?

"Possono anche andar bene ad inizio stagione, ma adesso è arrivato il momento di vincere. Le vittorie ti danno entusiasmo e noi abbiamo bisogno come il pane di una benedetta vittoria, ma va conquistata: in serie B nessuno ti regala niente".

Il modulo 4-3-2-1?

"Per essere stata una prima prova ho visto cose positive. Abbiamo avuto un'altra settimana lavorare, questa gara deve permetterci di fare un passo in avanti. Abbiamo recuperato un po’ tutti, saranno 24 i convocati. Mi permetteranno di avere grande scelta, anche se gli ultimi arrivati avranno bisogno di più tempo per essere al 100%".

Ciofani?: "Da giorni vedevo i progressi di Daniel. Gli ho chiesto determinate cose, e poi ho detto alla squadra di metterlo nelle migliori condizioni, giocando con continuità può soltanto crescere". Lo riporta cuoregrigiorosso.com.