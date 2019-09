Cremonese, Rastelli: "Affrontiamo le difficoltà senza nasconderci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo due passi falsi contro le neorpomosse Entella e Pisa, la Cremonese è chiamata a reagire in casa contro il Crotone. Il tecnico Massimo Rastelli ha così spronato la squadra in vista della sfida dello Zini in conferenza stampa: “Mi aspettavo delle difficoltà, ma non certo una sconfitta di questo tipo. Immaginiamoci come una macchina che strada facendo ha inserito cavalli e nuovi pezzi di carrozzeria, non si può pensare di andare subito a 300 all’ora, prima bisogna pensare a piccoli accorgimenti e la bravura sta proprio in questo. In settimana ho sviscerato cosa non andava e abbiamo messo impegno, intensità e ferocia in allenamento. Ora dobbiamo trasferire tutto questo sul campo e fare una prestazione in linea con le nostre qualità. - continua Rastelli come riporta il sito del club - Sappiamo quali sono i nostri obiettivi conosciamo il percorso intrapreso anche alla luce degli ultimi innesti, ma poi i campionati si vincono a maggio non a settembre. La B è questa, nell'affrontarli bisogna essere lucidi, obiettivi, capire le problematiche senza nascondere la testa sotto la sabbia. Crotone? Ha mantenuto l’ossatura di un anno fa e ha inserito giocatori del calibro di Marrone, Maxi Lopez, Vido, Messias. Arrivano a Cremona con il vento in poppa”.